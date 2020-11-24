CHP Merkez İlçe’den anlamlı ziyaretler

CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri; Kemal Kılıç, Havanur Demirtaş, Seher Bayıral, Cafer Aşkın ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, Öğretmenler Günü’nde anlamlı ziyaretlere imza atarak emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret edip günün anısına çiçek takdim ettiler. Tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Merkez İlçe Yönetimi, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunun altını çizdi.

Bu çerçevede Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Emekli Öğretmen Uğur Demirer, Emekli Öğretmenler; Yüksel Aydemir, Gülhan Özoğlu, Arslan Emektar ve Hamza Çakmak ziyaret edildi.

Öğretmenler, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine teşekkür ettiler.