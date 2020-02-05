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CHP Merkez İlçe’de görev dağılımı yapıldı

37. kongrenin ardından ilk toplantısını gerçekleştiren CHP Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’nda görev dağılımı yapıldı.

CHP Merkez İlçe’de görev dağılımı yapıldı

37. kongrenin ardından ilk toplantısını gerçekleştiren CHP Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’nda görev dağılımı yapıldı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 20:50
CHP Merkez İlçe’de görev dağılımı yapıldı

Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, “Değerli delegelerimizin tercihi ile bu onurlu göreve siz kıymetli yöneticilerimiz ile seçildik. Sorumluluklarımızın bilinci ile hareket ederek CHP’ye yakışır bir şekilde çalışmalarımızı yerine getireceğimizin inancını taşıyorum. Görev alan yol arkadaşlarımız ve tüm üyelerimizle beraber biz bir büyük aileyiz. Bu onurlu görevi hep beraber başaracağız. Bugünden itibaren CHP’de birlik ve beraberlik temel hedefimiz olacaktır. CHP ailesi olarak partimizi Çorum’da ve ülke genelinde iktidar yapmak için beraber çalışacağız” dedi.

Tokgöz, açıklamasının ardından ilçe sekreterliğine Kemal Kılıç, saymanlığa Murat Onur Uçar, eğitim sekreterliğine Yurdal Topakkaya, bilişim sorumluluğuna Kayahan Boztepe, basından sorumlu başkan yardımcılığına Pınar Karaca, seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığına Yusuf Sapancı, gençlik kollarından sorumlu başkan yardımcılığına Onur Sucu, işçi sendikaları meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından sorumlu başkan yardımcılığına Zafer Kalem, parti örgüt ve örgüt yönetimlerinden sorumlu başkan yardımcılığına Cafer Aşkın, aile ve sosyal politikalarından sorumlu başkan yardımcılığına Havanur Demirtaş, tarım örgütleri köy ve beldelerden sorumlu başkan yardımcılığına Tunçay Polat, kadın kollarından sorumlu başkan yardımcılığına Seher Bayıral, esnaf meslek odalarından sorumlu başkan yardımcılığına Cengiz Akveran, ARGE kültür ve sanat politikalarından sorumlu başkan yardımcılığına Sevinç Genç, doğa ve çevre hakları sorumlusu başkan yardımcılığına Fatma Olukcu ve emeklilerden sorumlu başkan yardımcılığına Seyit Yıldız’ın getirildiğini bildirdi. (Haber Merkezi)

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