CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ameliyat oldu

Sağlık durumu iyi olan Ulaş Tokgöz’un bugünden itibaren taburcu olarak bir süre evinde tedavisine devam edeceği öğrenildi.

ÇORUM HABER, Tokgöz’e geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diler.

(Uğur GÖRKEM)

