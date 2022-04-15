CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ameliyat oldu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, rahatsızlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde küçük çaplı bir operasyon geçirdi.
Güncel 15.04.2022, 20:10
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Sağlık durumu iyi olan Ulaş Tokgöz’un bugünden itibaren taburcu olarak bir süre evinde tedavisine devam edeceği öğrenildi.
ÇORUM HABER, Tokgöz’e geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diler.
(Uğur GÖRKEM)
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