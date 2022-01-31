CHP Meclis Üyesi Gürgen koronavirüse yakalandı
Güncel 31.01.2022, 19:03
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Meclisi Üyesi Tuncel Gürgen’in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Evinde karantina altında bulunan CHP Belediye Meclis Üyesi Tuncel Gürgen'e geçmiş olsun der, bir an önce sağlığına kavuşması umuduyla acil şifalar dileriz.
(Uğur GÖRKEM)
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