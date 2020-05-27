Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
104954
ALTIN
371.944
DOLAR
6.7700
STERLİN
8.2965
EURO
7.4324
Patlayan trafo alev alev yandı
Patlayan trafo alev alev yandı
Zabıta ile tartışan pazarcı Belediye’de gözaltına alındı
Zabıta ile tartışan pazarcı Belediye’de...
Yasak bitti çarşı dolup taştı
Yasak bitti çarşı dolup taştı
“Sağlığı yerinde olan herkes kan versin”
“Sağlığı yerinde olan herkes kan...

CHP Meclis Üyesi Ergül’ün “aracı kurşunlandı” iddiası…

Çorum’un Kargı İlçesi CHP Belediye Meclis Üyesi Sonay Ergül’ün aracının kurşunlandığı iddia edildi. AK Parti Kargı Belediye Meclis Üyesi İbrahim Eken’in olayı gerçekleştirdiğini iddia eden CHP’li Sonay Ergül, “Canımı zor kurtardım” dedi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 19:38
CHP Meclis Üyesi Ergül’ün “aracı kurşunlandı” iddiası…

CHP Kargı Belediye Meclis Üyesi Sonay Ergül’ün 24 Mayıs 2020 günü yayladaki evinden Kargı’ya giderken önünü kesen AK Parti Belediye Meclis Üyesi İbrahim Eken ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdulaziz Akgül’ün oğlu İbrahim Akgül tarafından aracına ateş açıldığı iddia edildi.

Olay yerinden kaçmasına rağmen şahısların kestirme yoldan tekrar önüne geçtiklerini ve bu defa İbrahim Eken, İbrahim Akgül ve sonradan gelen kişiler tarafından aracının taş yağmuruna tutulduğunu savunan Ergül “Kaçarak canımı zor kurtardım. Daha sonra Jandarma’ya haber verdim. Jandarmanın incelemesi sonucunda olayda kullanıldığı tahmin edilen bir adet tabanca İbrahim Eken’in aracında, olayın meydana geldiği bölgede ise yüz adet tabanca ve tüfek boş kovanı bulundu. Şikayetçi olduğum kişiler ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar” diye konuştu.

Ergül söz konusu olayın belediye meclisinde geçen bir tartışmanın ardından yaşandığını da ileri sürdü.

(Gazeteduvar)

İlgili Haberler
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -16-
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -16-
“27 Mayıs milletin vicdanında derin yaralar bıraktı”
“27 Mayıs milletin vicdanında derin yaralar bıraktı”
AK Parti, telekonferans yöntemiyle bayramlaştı
AK Parti, telekonferans yöntemiyle bayramlaştı
Çorum, genç nüfus oranı en düşük iller arasında
Çorum, genç nüfus oranı en düşük iller arasında
Erkan Bayatlı, 31. kez kan verdi
Erkan Bayatlı, 31. kez kan verdi
“İmam Hatipler geleceğin Türkiye’sinde aktif olacak”
“İmam Hatipler geleceğin Türkiye’sinde aktif olacak”

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim