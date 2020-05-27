CHP Meclis Üyesi Ergül’ün “aracı kurşunlandı” iddiası…

CHP Kargı Belediye Meclis Üyesi Sonay Ergül’ün 24 Mayıs 2020 günü yayladaki evinden Kargı’ya giderken önünü kesen AK Parti Belediye Meclis Üyesi İbrahim Eken ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdulaziz Akgül’ün oğlu İbrahim Akgül tarafından aracına ateş açıldığı iddia edildi.

Olay yerinden kaçmasına rağmen şahısların kestirme yoldan tekrar önüne geçtiklerini ve bu defa İbrahim Eken, İbrahim Akgül ve sonradan gelen kişiler tarafından aracının taş yağmuruna tutulduğunu savunan Ergül “Kaçarak canımı zor kurtardım. Daha sonra Jandarma’ya haber verdim. Jandarmanın incelemesi sonucunda olayda kullanıldığı tahmin edilen bir adet tabanca İbrahim Eken’in aracında, olayın meydana geldiği bölgede ise yüz adet tabanca ve tüfek boş kovanı bulundu. Şikayetçi olduğum kişiler ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar” diye konuştu.

Ergül söz konusu olayın belediye meclisinde geçen bir tartışmanın ardından yaşandığını da ileri sürdü.

(Gazeteduvar)