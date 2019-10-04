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CHP, Mecitözü’de çalışmaları değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Örgütü, ilçe danışma toplantılarını Mecitözü İlçesi ile sürdürdü.

CHP, Mecitözü’de çalışmaları değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Örgütü, ilçe danışma toplantılarını Mecitözü İlçesi ile sürdürdü.

04 Ekim 2019 Cuma 00:00
CHP, Mecitözü’de çalışmaları değerlendirdi

CHP Çorum Örgütü, Mecitözü’de verimli bir toplantıya imza attı.

Parti yöneticileri Mecitözü İlçesinde “Danışma Meclisi Toplantısı” düzenleyerek parti üyeleriyle buluştu.

Parti çalışmalarını, ülke ve Çorum gündemini değerlendirmek, ilçede yaşanan sorunları tespit etmek, istişarelerde bulunmak amacıyla düzenlenen toplantıya partililerin ve vatandaşların ilgisi yüksek düzeyde oldu.

Toplantıya; İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İl Başkan Yardımcıları; Güngör Atak, Aslan Kaya, Ahmet Ceyhan, Sadık Eral, Gülsemin Türkoğlu, Sefa Batak, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, İl Belediye Meclis Üyesi Naz Bulut, ilçe yöneticileri, ilçe belediye meclis üyeleri, önceki dönem Belediye Başkanı Selçuk Aksoy, önceki dönem il genel meclis üyesi Haydar Erdem ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda ilçenin sorunları, beklentileri ve parti çalışmaları ele alındı.

Toplantı sırasında Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin tarafından 31 Mart yerel seçimlerini kazanan Belediye Başkanı Veli Aylar’a ve seçimin kazanılmasında büyük katkı ve desteği olan İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi’ye plaket verildi.

İl yönetimiyle, ilçe yönetimiyle, belediye meclis üyeleriyle tüm parti örgütünün Belediye Başkanı Veli Aylar’ın çalışmalarına destek olmasını isteyen Bilgin, hep birlikte Mecitözü’nü aydınlık geleceğe hazırlamak, ilçenin sorunlarını birlik ve beraberlik içinde çözmek istediklerini vurguladı.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve beraberindekiler, ayrıca Belediye Başkanı Veli Aylar’ı makamında ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. (Haber Merkezi)

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