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CHP, köylerin taleplerini meclis gündemine getirecek

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Genel Meclis Üyeleri, İl Özel İdaresi’nin bütçe görüşmelerinin yapılacağı Kasım dönemi İl Genel Meclisi toplantılarında köylerin öncelikli sorunlarını gündeme getirecek.

CHP, köylerin taleplerini meclis gündemine getirecek

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Genel Meclis Üyeleri, İl Özel İdaresi’nin bütçe görüşmelerinin yapılacağı Kasım dönemi İl Genel Meclisi toplantılarında köylerin öncelikli sorunlarını gündeme getirecek.

17 Ekim 2019 Perşembe 22:30
CHP, köylerin taleplerini meclis gündemine getirecek

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, il genel meclis üyeleri ve köy muhtarlarıyla bir toplantı yaptı.

Parti binasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, İl Genel Meclis Üyeleri; Suat Atalay, İlhami Türksal, Sadettin Akgül ile merkez köy muhtarları katıldı.

İl Başkanı Tüfekçi, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu vurguladı.

Muhtarların köylerin sorunlarını çözmek, hizmet götürmek ve vatandaşın refah, huzur ve mutluluğunu sağlamakla görevli olduklarını, bu nedenle tüm kurum ve kuruluşların muhtarlara yardımcı olması gerektiğini anlatan Tüfekçi, CHP olarak sorunların çözümü ve yeni yatırımların gelmesi noktasında köylere ellerinden geldiği desteği vereceklerini kaydetti.

Tüfekçi, “İl Örgütü, Merkez İlçe Örgütü ve il genel meclis üyeleri olarak tüm muhtarlarımızın gece – gündüz hizmetindeyiz” dedi.

Toplantıda köylerin öncelikli sorunları belirlenirken, muhtarların talepleri not alındı.

İl Başkanı Tüfekçi, il genel meclis üyelerinin Kasım dönemi toplantılarında bu sorunları gündeme getireceğini ve takipçisi olacaklarını söyledi. (Haber Merkezi)

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