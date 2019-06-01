CHP, köy muhtarlarını kutladı

CHP İl Başkanı Tüfekçi beraberinde Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, İl Genel Meclisi üyeleri Yıldız Bek ve İlhami Türksal’la birlikte sırasıyla Pancarlık Köy Muhtarı Muharrem Kaya, Atçalı Köy Muhtarı Kenan Kümbet, Kuşsaray Köy Muhtarı Bülent Özkan ve Palabıyık Köy Muhtarı Önder Göçen’i ziyaret ederek, hem kutladı hem de sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

Hasan Eray Tüfekçi, “CHP olarak köylümüzün her zaman emrindeyiz. Köylerimizin hak ettikleri hizmeti alabilmeleri için elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız. Özellikle köylerin, yol ve içme suyu konusundaki sıkıntılarını ve çiftçilerimizin geçim sıkıntılarını biliyoruz, bu sorunlara inşallah birlikte çözüm arayacağız" dedi.

Tüfekçi ayrıca, bu süreçte merkeze bağlı tüm köy muhtarlarını ziyaret etmeye devam edeceklerini söyledi.

Köy muhtarları ise, CHP heyetinin ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, bu tür ziyaretlerin kendilerine moral verdiğini ifade ettiler.

(Haber Merkezi)