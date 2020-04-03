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CHP, karantina altındaki köyleri takibe aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü, Çorum’da korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan köylerin sorunlarının çözülmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çalışmalar yapıyor.

CHP, karantina altındaki köyleri takibe aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü, Çorum’da korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan köylerin sorunlarının çözülmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çalışmalar yapıyor.

03 Nisan 2020 Cuma 20:30
CHP, karantina altındaki köyleri takibe aldı

Çorum’un Mecitözü İlçesine bağlı Fındıklı Köyü ile Sungurlu İlçesine bağlı Oyaca Köyü, geçtiğimiz günlerde karantina altına alınmıştı. Laçin’in Çamlıpınar Köyü ile Kargı’nın Oğuz Köyü de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve Çorum Valiliği’nin aldığı kararlar doğrultusunda 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Sungurlu Oyaca Köyü Muhtarı İkbal Kemeç ve Mecitözü Fındıklı Köyü Muhtarı Emrullah Ceyhan ile telefon görüşmesi yaparak köy halkının sorunları, talepleri ve ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.

Tahtasız, 3 Nisan itibariyle karantina altına alınan ve 150 kişinin ikamet ettiği Laçin-Çamlıpınar Köyü Muhtarı İlhan Erbağ ve 4 Nisan tarihi itibariyle karantina bölgesi ilan edilen Kargı’nın Oğuz Köyü Muhtarı Mustafa Kader ile de görüşme yaptığını, geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve süreç hakkında bilgi aldığını söyledi.

İlçe başkanları ile birlikte karantina altındaki köylerin takipçisi olacaklarını bildiren Tahtasız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da karantina uygulanan yerlerde vatandaşın durumunu yakından takip ettiğini kaydetti.

Karantina uygulanan yerlerde, hanelerde, bu kişilerin ihtiyaçlarının nasıl ve kim tarafından karşılandığını sorguladıklarını bildiren Tahtasız, “Sosyal devlet, karantina altındaki yerler ve kişiler için gereken her türlü katkıyı sağlamalı, mağduriyet varsa gidermelidir. İlçe başkanlarımızla, belediye ve il genel meclis üyelerimizle birlikte karantina bölgelerinin ihtiyaçları için yakın takipteyiz. Vatandaşlarımızın haklarını sonuna kadar arayacağız ve savunacağız” dedi.

Tahtasız, devletin karantina altındaki köylerde bulunan her hane 1.000 TL nakdi ödeme yapacağını, ödemenin 5 Nisan’a kadar tamamlanacağını bildirerek, gıda yardımlarının ulaştığını, Jandarma’nın giriş ve çıkışları kontrol altında tuttuğunu, şu an için herhangi bir sorun yaşanmadığını tespit ettiklerini açıkladı.

Tahtasız, İstanbul ve diğer illerden gelen misafirlerin koronavirüs taşıyıcısı olma ihtimali karşısında şehir dışından gelenlerin zaman kaybetmeksizin ilgili birimlere haber verilmesini, gerekli önlemlerin alınmasına katkıda bulunulmasını tavsiye etti. (Haber Merkezi)

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