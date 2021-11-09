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CHP, Karaman hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP Çorum İl Örgütü, kişisel web sitesinde bir soruya verdiği yanıtta “Alevi erkeklere kız vermeyin” diyen ilahiyatçı yazar Hayrettin Karaman hakkında suç duyurusunda bulundu. Çorum’daki tüm STK’ları göreve davet eden Tahtasız, “Bu kişinin ismini öncelikle Çorum’daki ilim yuvasından sonra da her yerden kaldıralım” dedi.

Güncel 09.11.2021, 22:47 10.11.2021, 01:05
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Çorum Adliyesi önünde basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a il yönetimi, partililer ve İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı destek verdi. 
Karaman’ın ‘Alevi bir kızla Sünni bir genç evlenemez’ açıklamasının çağ dışı kalmış bir nefret suçu olduğunu vurgulayan Tahtasız, “İnsanımızın kara kışa hazırlık yaptığı zam fırtınasının yaşandığı bugünlerde beyefendiler sırça köşklerinde fetva verip bizleri bölmeye çalışıyorlar. Hacı Bektaşi Veli’den Mevlana’yla Anadolu’ya taşınan bir kültür iklimi Pir Sultan Abdal’dan Hacı Bayrami’ye aynı hamurun yumaklarıyız. Alevisi Sünni’si aynı ağacın meyveleri, aynı iklimlerin mevsimleriyiz” dedi.
Kendi varlıklarını toplumu ayırmak üzerine şekillendirenlerin geçmişte olduğu gibi bugün de faaliyetlerini artırdığını dile getiren Tahtasız, “Bizler biat kültürü bilmeyiz. Çağrı yaparız, kardeşlik çağrısı. Buradan herkese seslenmek istiyorum bir ilim yuvasında ve hiçbir yerde bu ilim fukarasının ismini görmek istemiyoruz” diye konuştu. 


“BU AYRIŞTIRICI DİLİ KULLANANLARI KINIYORUZ”
Ülkedeki tüm siyasetçileri ve bürokratları, Çorum’da tüm bileşenleri tüm STK’ları Karaman’ın isminin okuldan kaldırılması için göreve davet eden Tahtasız, şöyle devam etti: 
“Kardeşliğimizi, birlikteliğimizi, ülkesini seven herkesi ismini bile söylemekten hicap duyduğumuz kişiye tepki göstermesini bekliyoruz. Biz bir isek, kardeş isek işte fırsat gösterin kardeşliğinizi bu kişinin ismini öncelikle Çorum’daki ilim yuvasından sonra da her yerden kaldıralım. Okulumuza Çorum’a hizmet eden birçok değerli insan arasından ortak isim belirleyelim ve o okulumuzun ismini Çorum’a yakışır bir isimle taçlandıralım. Bu ayrıştırıcı dili kullananları kınıyoruz.” 
“KABUL EDİLEMEZ”
İYİ Parti İl Başkanı Beki Özsaçmacı da yaptığı açıklamada İslam’ın hoşgörü dini olduğunu ve insanları bölmeye yönelik açıklamaların kabul edilemeyeceğini söyledi. (Nurdan AKBAŞ)
 

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