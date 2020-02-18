CHP Karabağlar Gençlik Kollarına Çorumlu Başkan

CHP İzmir-Karabağlar Gençlik Kollarının olağan kongresi Bozyaka Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Gençlik Kolları Başkanlığı için Fatma Gül Uysal ile Mualla Menga yarıştı.

Seçim sonucunda Çorumlu Fatma Gül Uysal 260 oy alarak başkan seçildi. Diğer aday Mualla Menga ise 186 oy aldı.

Gençlik Kollarının yeni başkanı Fatma Gül Uysal’ın babasının Çorum Merkez Örencik Köyü’nden Dursun Uysal, annesinin ise Çobandivan Köyü’nden Sultan Uysal olduğu öğrenildi.

“EZİLEN KESİMLERİN SESİNİ VE SÖZÜNÜ YÜKSELTECEĞİZ”

Başkan Uysal, yol arkadaşları ile birlikte sadece gençlerin ve kadınların değil, ezilen herkesin, tüm kesimlerin sesini ve sözünü yükseltmek için mücadele edeceklerini vurgulayarak, devraldıkları hizmet bayrağını en iyi şekilde taşıyacaklarını bildirdi.

Uysal, “CHP siyasetinin mutfağı ve temeli olan 'Gençlik Kolları' Türk siyasetinde önemini koruyan ve siyasette birçok ismi siyasi arenaya taşımış emektar ve en önemli yoldur. Bir genç olarak ülkemizin üzerinde dolanan kara bulutlara ve karanlık zihniyetlere kayıtsız kalamayarak ben ve arkadaşlarım elimizi taşın altına koyduk” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda da gençlik kollarında üye ve yönetim kurulu üyesi olarak hizmet veren Fatma Gül Uysal’ın başkan seçilmesiyle Karabağlar Gençlik Kolları’nda yeni bir dönem başladı. (Haber Merkezi)