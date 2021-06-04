CHP Kadın Kolları’ndan istişare toplantısı

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Bahçelievler Mahallesi’nden parti üyesi kadınlarla bir sohbet toplantısı düzenledi.

İl Kadın Kolları tarafından organize edilen toplantıda kadınların sorun, talep ve önerilerini dinleyen Tahtasız, önümüzdeki seçimin CHP’nin iktidarı ile sonuçlanacağına yürekten inandığını vurgulayarak, kadınların gerek sandık sorumlusu olarak, gerekse partinin bir neferi olarak seçimde aktif görev almalarını istedi.

CHP’nin kadın örgütlenmesini ve kadınların partide görev almalarını önemseyen bir parti olduğunun altını çizen Tahtasız, bir seçimin kazanılmasında kadınların çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tahtasız, diğer mahallelerin parti üyesi kadınlarıyla da toplantılar yapacaklarını kaydetti.

Sohbet toplantısına İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile birlikte İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve kadın parti yöneticileri de katıldı.

(Haber Merkezi)

