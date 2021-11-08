CHP Kadın Kolları’na katılımlar
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü, partiye yeni üye olan kadın ve gençlere rozet taktı.
Güncel 08.11.2021, 19:16
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CHP İl Kadın Kolları’nın organizesi ile partiye yeni katılan gençlere ve kadın üyelere rozet takma töreni düzenlendi.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, yeni üyelerin rozetini takarak “hayırlı-uğurlu olsun” dileklerini paylaştı.
Yeni katılan üyelere teşekkür ederek başarı dileyen Tahtasız, 83 milyon insanın umudu olan ve iktidara güçlü adımlarla yürüyen CHP’de arzu edilen başarı oranının yakalanması için gerek kadınlar, gerekse gençlerin çalışmalarının önem taşıdığını belirterek kadın ve gençlerin siyasette, ticarette, kamu yönetiminde, hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer almasını arzu ettiklerini söyledi.
(Volkan SINAYUÇ)
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