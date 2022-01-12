CHP Kadın Kolları 2021’i değerlendirdi

Parti binasında bir araya gelen CHP İl Kadın Kolları yöneticileri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kadınlara yönelik “Aile Destek Sigortası” projesi hakkında değerlendirmede bulundu.

Toplantıya; İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül ile kadın kolları yöneticileri katıldı. 2021 yılının değerlendirmesinin yapıldığı, güncel olayların ve gelişmelerin tartışıldığı genel kurulda, 2022 yılında yapılacak çalışmaların da yol haritası belirlendi.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, “Yeni yılın ilk toplantısında insanlara hayatı yaşanmaz hale getiren zamlarla, Aile Destek Sigortasını halka iyi anlatmanın önemini konuştuk. Yeni yılda iktidar olma dileklerimizle ‘her şey güzel olacak’ dedik” ifadesini kullandı.

İl Başkanı Tahtasız ise partinin hedeflenen başarı oranını yakalamasında kadın kollarının çalışmalarının büyük önem taşıdığının altını çizerek, CHP’nin kadınların hayatın her alanında var olmasına büyük önem veren bir parti olduğunu kaydetti.

(Volkan SINAYUÇ)

