Son Dakika

CHP İlçe başkanları ile istişare yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, parti binasında ilçe başkanları ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Güncel 24.01.2021, 19:00
76
CHP İlçe başkanları ile istişare yaptı

CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl ve Merkez İlçe Yönetimi ile tüm ilçe başkanlarının hazır bulunduğu toplantıda parti çalışmaları ele alınarak, bundan sonra hayata geçirilecek projeler değerlendirildi, yol haritası belirlendi.

Toplantıda 2020 yılının genel bir değerlendirmesi yapılırken, 2021 yılında yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İlçelerde yarım bırakılan, tamamlanmayarak hizmete açılamadığı için çürümeye terk edilen yatırımların takipçisi olunacağının vurgulandığı toplantıda ayrıca pandemi sürecinde yaşanan sorunlar ele alındı.

İl Başkanı Tahtasız, CHP’nin önümüzdeki ilk seçimler için hazır olduğunu, Türk milletinin umudu olan partinin güçlü bir şekilde iktidara yürüdüğünü ifade ederek, “Milletimiz için, vatanımız için mücadeleye devam edeceğiz. Hak, hukuk, adaleti sağlamak için demokrasi mücadelesini sürdüreceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 25 Ocak 2021
İmsak 06:22
Güneş 07:50
Öğle 12:57
İkindi 15:31
Akşam 17:55
Yatsı 19:17

Gelişmelerden Haberdar Olun

@