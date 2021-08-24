CHP İlçe Başkanı Uzunca’nın acı günü

Cumhuriyet Halk Partisi Ortaköy İlçe Başkanı Rıfat Uzunca kayınvalidesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre İstanbul’da ikamet eden ve Amasya’nın Göynücek İlçesi Alan Köyü nüfusuna kayıtlı olan Sultan Boran (87) rahatsızlığı nedeni ile hayatını kaybetti.

CHP Ortaköy İlçe Başkanı Rıfat Uzunca’nın kayınvalidesi olan 9 çocuk annesi Sultan Boran’ın cenazesi dün sabah saatlerinde Amasya Göynücek’e bağlı Alan Köyü’nde ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)