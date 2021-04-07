CHP İl Yönetimi toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Yönetim Kurulu Toplantısı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın yönetiminde parti binasında yapıldı.

Mehmet Tahtasız’ın yönettiği ve İl Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda Mart ayının genel bir değerlendirmesi yapılarak, Nisan ayında yapılacak faaliyetler, parti çalışmaları ve gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri de çeşitli konularda görüşlerini bildirdi.

(Haber Merkezi)

