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CHP İl Kongresi 300 delegeyle toplanıyor

CHP Çorum İl Örgütü’nde 30 Eylül’de başlayan kongre süreci, yarın toplanacak olan 37.Olağan İl Kongresi ile tamamlanmış olacak.

CHP İl Kongresi 300 delegeyle toplanıyor

CHP Çorum İl Örgütü’nde 30 Eylül’de başlayan kongre süreci, yarın toplanacak olan 37.Olağan İl Kongresi ile tamamlanmış olacak.

22 Şubat 2020 Cumartesi 00:20
CHP İl Kongresi 300 delegeyle toplanıyor

CHP İl Kongresi, ilçe kongrelerinde belirlenen 109 delege, Merkez İlçe Kongresi’nde belirlenen 174 delege ve 17 doğal olmak üzere toplam 300 delege ile toplanacak.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 37.Olağan Çorum İl Kongresi yarın saat 10.00’da Devlet Tiyatrosu Salonu’nda yapılacak.

Divan Başkanlığı’nı Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın üstleneceği kongrede 20 asıl, 20 yedek İl Yönetim Kurulu, 9 asıl, 9 yedek Disiplin Kurulu ve 8 Büyük Kongre delegesi seçilecek.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi’nin tekrar aday olmadığı kongrede son dakika başka bir aday çıkmazsa Mehmet Tahtasız, CHP İl Kongresi’nde delegelerin karşısına tek aday olarak çıkacak gibi gözüküyor. (Haber Merkezi)

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