CHP İl Başkanlığı’nda “birliktelik” istişaresi

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, aralarında Ahmet Yüksel Bellek, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe ve Mecitözü İlçesi önceki dönem İlçe Başkanı Hasbi Bilgin’in de aralarında bulunduğu bazı parti üyelerimizle bir araya geldi.

CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret eden parti üyeleri ile buluşan İl Başkanı Tahtasız, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gençlik Kolları yöneticileri bir süre sohbet ederek parti çalışmalarını görüştü. Görüşmede; “Birleştirici güç, birleştirici unsur” olma yolunda hep birlikte el ele mücadele etme konusunda hemfikir olundu.

Mehmet Tahtasız, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.

(Ömür SOYTEMİZ)

