Son Dakika
CHP İl Başkanlığı’nda “birliktelik” istişaresi
Güncel 28.12.2021, 22:27
23
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, aralarında Ahmet Yüksel Bellek, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe ve Mecitözü İlçesi önceki dönem İlçe Başkanı Hasbi Bilgin’in de aralarında bulunduğu bazı parti üyelerimizle bir araya geldi.
CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret eden parti üyeleri ile buluşan İl Başkanı Tahtasız, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gençlik Kolları yöneticileri bir süre sohbet ederek parti çalışmalarını görüştü. Görüşmede; “Birleştirici güç, birleştirici unsur” olma yolunda hep birlikte el ele mücadele etme konusunda hemfikir olundu.
Mehmet Tahtasız, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.
(Ömür SOYTEMİZ)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|47
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. Tottenham
|16
|29
|6. West Ham
|18
|28
|7. M. United
|17
|28
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Brighton
|17
|23
|10. Leicester City
|17
|22
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|18
|20
|13. Brentford
|17
|20
|14. Southampton
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8