CHP İl Başkanları Sinop’ta toplandı

CHP’nin Karadeniz örgütleri 25-26 Temmuz’da yapılacak olan ‘İktidara Yürüyüş’ adını verdikleri kongreye hazır. CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın da katıldığı CHP Karadeniz Bölgesi İl Başkanları toplantısı bildirgesinde partinin iktidara taşınacağı sözü verildi.

CHP Karadeniz Bölgesi’nin İl Başkanları Sinop’ta ortak toplantı yaptı. Toplantıya; Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi, Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, Bartın İl Başkanı Cemal Selim Karakaş, Bayburt İl Başkanı Necip Erel, Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin, Düzce İl Başkanı Haluk Kadri Demir, Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Ordu İl Başkanı Atila Şahin, Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Sinop İl Başkanı İnan Savaş Yüksel, Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ve Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu katıldı.

Karadeniz Bölgesi il başkanlarının yaptığı toplantı sonunda yayımlanan sonuç bildirgesinde “Bizler Karadeniz bölgesi il başkanları olarak 25 - 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak olan iktidara yürüyüş kongremizde; 2019 yılı yerel seçimlerinde uygulamış olduğu strateji ile saray ittifakının sandıkta kaybetmelerini sağlayan ve ilk yapılacak genel seçimlerde yapacağı önderlikle partimizi iktidara taşıyacağına inancımız tam olan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız destekliyoruz” denildi.

İl Başkanları, sonuç bildirgesinde iktidar sözü verdi. (Haber Merkezi)