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CHP İl Başkanı Tahtasız’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Güncel 24.04.2021, 17:27
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CHP İl Başkanı Tahtasız’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 virüsüne yakalandı.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve küçük kızının, yaptırmış oldukları Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Tahtasız ailesi, 10 gün süreyle evinde karantina altına alındı.
Mehmet Tahtasız ve ailesinin 3 Mayıs’a kadar sürecek olan evlerinde izolasyon süreçleri başlarken, önemli bir şikayetlerinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tahtasız ve ailesine geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz.
 

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