CHP İl Başkanı Tahtasız’ın Covid-19 testi pozitif çıktı
Güncel 24.04.2021, 17:27
11
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 virüsüne yakalandı.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve küçük kızının, yaptırmış oldukları Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Tahtasız ailesi, 10 gün süreyle evinde karantina altına alındı.
Mehmet Tahtasız ve ailesinin 3 Mayıs’a kadar sürecek olan evlerinde izolasyon süreçleri başlarken, önemli bir şikayetlerinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tahtasız ve ailesine geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
16°
parçalı bulutlu