“CHP iktidarında sorunlar çözülecek”
CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP iktidarında atanamayan öğretmen ve EYT sorununun çözüleceğini, kapalı köy okullarının açılacağını, YÖK’ün kapatılacağını, KYK borçlarının faizlerinin silineceğini, yaz saati uygulamasının ve mülakatın kaldırılacağını söyledi.
Güncel 15.07.2022, 19:04
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Tahtsız, yazılı açıklamasında, “İktidarımızda, emeklilerin bayram ikramiyeleri artırılacak, çiftçinin mazotundan ÖTV ve KDV alınmayacak, çiftçinin kredi faiz borçları silinecek, sığınmacılar 2 yıl içinde ülkelerine gönderilecek” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)
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