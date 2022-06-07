“CHP iktidarında üretim, istihdam ve ihracatın önündeki sorunları çözeceğiz”

Beraberindeki heyetle birlikte Çorum’da saha çalışması yaparak sorunları tespit eden Mersin Milletvekili Başarır ile Çorum Milletvekili Köse, Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek sanayici ve iş insanları ile bir toplantı yaptı. Çorum OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın ve iş insanları ile bir süre sohbet eden CHP heyeti, iş dünyasının sorun ve taleplerini ele aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesi, büyümesi ve altyapı sorunlarının çözümü için gereken tüm tedbirlerin alınmasını isteyerek, 8500 kişinin istihdam edildiği bölgeye hafif raylı tramvay hattının bir an önce planlanmasını talep etti.

Son dönemlerde doğalgaza, elektriğe, akaryakıta ve hammadde fiyatlarına gelen yüksek zamların sanayiciyi zor durumda bıraktığını, üretimin artık neredeyse imkansız hale geldiğini anlatan Tahtasız, üretimin önündeki tüm engellerin kaldırılması ve iş dünyasına gereken kolaylıkların sağlanması için harekete geçilmesini istedi. Yaptığı ihracatla, yarattığı istihdamla, sağladığı katma değer ve üretimle ülkemizin geleceğini şekillendiren iş dünyasının sesine kulak verilmesini isteyen Tahtasız, bu noktada üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları her zaman yerine getirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Tahtasız, OSB’de faaliyet gösteren firmaların doğalgaz fiyatlandırması konusunda haksız rekabetle karşı karşıya bulunduğunu, OSB’ler dışında faaliyette bulunan sanayiciye göre 3.40 kat daha fazla fiyattan doğalgaz bedeli ödediklerini belirterek, soruna kısmen çözüm bulunduğunu ancak bunun yeterli olmadığını kaydetti. Mehmet Tahtasız, “OSB’de faaliyette bulunan firmalara uygulanan tarifeler, haksız rekabeti önleyecek şekilde yeniden düzenlenmeli ve firmaların bireysel tüketimleri dikkate alınmalıdır” şeklinde konuştu.

CHP Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ise iş dünyasının sorun ve taleplerini dinleyerek, sorunlara parlamento nezdinde çözüm arayışında olacaklarını bildirdi. Milletvekilleri Başarır ve Köse, partinin iktidara gelmesi halinde hayata geçireceği projelerden de bahsederek, üretimin, istihdamın, ihracatın önündeki sorunları çözecek düzenlemeler yapacaklarını dile getirdiler.

OSB Bölge Müdürü Özden Özgür Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaretlerinden dolayı CHP heyetine teşekkür etti.

Ziyarete; ayrıca CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Genel Meclis Üyeleri Suat Atalay ve İlhami Türksal, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, İl Başkan Yardımcıları Ümit Er, Duran Arslan, Celal Uysal, Ali Bükücü ve Ertuğrul Demiran da katıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

