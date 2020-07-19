“CHP iktidarında üreticilere her türlü destek verilecek”

Türk çiftçisinin kaderine terk edildiğini ifade ederek, CHP iktidarında kapsamlı bir tarım reformu uygulayarak, çiftçiyi, üreticiyi her açıdan destekleyerek ülkemizin kalkınmasına, büyümesine imkan sağlayacaklarını vurguladı.

Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, beraberinde CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin ve diğer parti yöneticileriyle birlikte ilk olarak Mecitözü Belediyesi’ni ziyaret etti.

Mecitözü Belediye Başkan Vekili Sadık Kolukısa ile bir süre sohbet ederek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alan Sarıbal, daha sonra ilçeye bağlı Tanrıvermiş Köyü’ne uğrak verdi. Sarıbal ve beraberindekiler, daha sonra Merkez Ovasaray Köyü’nde patates ve soğan üreticileri başta olmak üzere köy halkının sorunları hakkında bilgi aldı. Sarıbal, ayrıca Ömerbey Köyü yakınlarında soğan tarlasında incelemeler yaparak soğan üreticileri ile görüştü.

Sebze-Meyve Halini ziyaret ederek tüccarlarla sohbet eden Sarıbal ve beraberindekiler, daha sonra ise Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat'tan tahıl borsasında oluşan fiyatlar ve esnafın yaşadığı sorunlar ile ilgili bilgi aldı.

Sarıbal’ın Çorum’daki ziyaretlerine İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları ile bazı partililer eşlik etti. (Haber Merkezi)