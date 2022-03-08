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“CHP iktidarında kadınlar güçlenecek”

Cumhuriyet Halk Partisi İl ve Merkez İlçe Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle farklı bir kutlama ve anma etkinliği düzenlendi.

Güncel 08.03.2022, 18:51
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“CHP iktidarında kadınlar güçlenecek”

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programa CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi İl Kadın Politikaları Başkanı Zehra Benli, Gelecek Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Selma Bayrakdar, Çorum Mavi Umutlar Kadın Kooperatifi ile Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen, CHP İl, İlçe, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, CHP İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda parti üyesi katıldı. 

Şiir ve türkülerle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kutlandığı, ayrıca bu günün tüm dünyada kutlanmasının nedeni olan 8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin Newyork kentinde 120 fabrika işçisi kadının yanarak can verdiği olayın anıldığı programa katılanlara CHP İl Başkanı Tahtasız tarafından salon girişinde karanfil verilerek günleri kutlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunduğu programda etkinlikte tüm teşkilat üyesi kadınların emeğinin bulunduğunu dile getiren CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar yeryüzünde emekçi olmayan kadının olmadığını, canları ile bedel ödeyen kız kardeşlerini anmak için toplandıklarını, 8 Mart’ın kadına yönelik eşitsizliklere karşı dayanışma ve mücadele günü olduğunu, 2021 yılında 497 kadının ilgili kanunlar uygulanmadığı için şüpheli şekilde cinayete kurban gittiğini, bu nedenle İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden uygulanması gerektiğini bildirdi. 
“Yasalara dokunma, uygula” diyerek iktidara çağrıda bulunan Anar, ülkenin en işsiz kesiminin genç kadınlar, en yoksul kesiminin ise yaşlı kadınlar olduğunu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir demokrasi sorunu olduğunu bildirdi. 

CHP Disiplin Kurulu Başkanı Mahmut Bayatlı’nın iki yıldır pandemi nedeniyle zor günler geçiren kadınların şimdi de savaşlarla mücadele ettiğini dile getirdi. 
8 Mart’ın kadınların eşitlik, kalkınma ve huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdiği gün olduğunu belirterek ülkemizde kadınların karşısındaki en önemli meselelerden birinin küçük yaşlarda başlayan istismar ile çalışma hayatında yeterince yer bulamamaları olduğunu belirten CHP Merkez İlçe Başkanı Tokgöz, “Geleceğimiz ve gelecek nesillerin güvencesi kadınlarla beraber Cumhuriyet devrimlerine sımsıkı sarılıp, hep beraber şiddete, sömürüye, eşitsizliğe karşı hayatın her alanında birlikte olacağımızı, asla yalnız yürümeyeceğinizi belirtiyor, sevginin elçisi tüm kadınların gününü kutluyorum” dedi. 
ABD’de başlayan kadın mücadelesinin artık günümüzde eşit işe eşit ücret mücadelesi olmaktan çıktığını dile getiren CHP İl Başkanı Tahtasız da konuşmasında “Bizler çağdaş, sosyal demokratlar olarak 150 yılı aşan bu haklı mücadeleyi destekliyor ve başarıya ulaşması için her türlü katkısı vermeye çalışıyoruz. CHP iktidarımızda kadın eşit, adil, bir birey olarak hak ettiği yeri kesinlikle alacaktır. Kadına yönelik şiddeti ve aşağılama ile ayrımcılığı kesin olarak engelleyeceğiz. İstanbul Sözleşmesini yeniden hayata geçirip, toplumu kadını erkeği ile bütünleştireceğiz. CHP iktidarında kadınlarımız hayatın her alanında daha da güçlenecektir. ” diye konuştu. 
Programda daha sonra CHP’li kadınlar tarafından Nene Hatun, Fatma Seher Onbaşı (Kara Fatma), Halide Edip Adıvar ve Türkan Saylan gibi tanınmış kadınlar canlandırıldı. Ayrıca CHP üyeleri kadınlara yönelik türkü ve şiirler seslendirdi.
(Volkan SINAYUÇ)

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