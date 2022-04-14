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CHP, İç Anadolu Masası kurdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde İç Anadolu Masası kuruldu. İç Anadolu Masası’nın kuruluş toplantısına CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız da katıldı. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ise İç Anadolu Masası’nın doğal üyesi olarak görev yapmaya başladı.

Güncel 14.04.2022, 18:48
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CHP, İç Anadolu Masası kurdu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin başarı oranını ve oy potansiyelini artırmak, bölgelerde örgüt kapasitesini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Doğu ve Karadeniz masalarının ardından İç Anadolu Masası da kuruldu.
CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İç Anadolu Masası kapsamındaki 12 ilin İl Başkanlarını partisinin genel merkezinde topladı. Toplantıyla birlikte İç Anadolu Masası da resmen kurulmuş oldu.
İç Anadolu Masası; Aksaray, Çankırı, Çorum, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta çalışmalarını sürdürecek. Salıcı tarafından oluşturulan İç Anadolu Masası'nın koordinatörlüğünü CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal yapacak.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, İç Anadolu Masası'nın kuruluşuna ilişkin şunları söyledi: “CHP olarak toplumun tüm kesimlerine ulaşacak çalışmalar yürütüyoruz. İç Anadolu Masası ile birlikte az oy aldığımız illerimizde örgüt kapasitesini artırarak oy oranımızı yükseltmeye yönelik yaptığımız çalışmalarımıza bir yenisini ekledik. Daha önce Doğu Masası ve Karadeniz Masası'nı kurmuştuk. Bu iki masanın yaptığı çalışmalardan olumlu sonuçlar aldık. Bu bölgelerde üye sayımızda ciddi artış gözlendi. Şimdi de İç Anadolu'da bulunan 12 ilde üye sayısını artırmaya yönelik çalışmaya başlıyoruz. İç Anadolu Masası kapsamındaki 12 ilde, 2018 seçimlerinde AKP yüzde 52,9 CHP ise yüzde 13,1 oranında oy almıştı. İç Anadolu Masası üyesi arkadaşlarımız il il, köy köy gezerek çalışma yürütecek. Yapacağımız çalışmalarla hem üye sayımızı, hem de oy oranımızı artıracağız. Biz bütün bu çalışmaların, bütün bu motivasyonun sonucunda iktidar olacağımıza inanıyoruz.”
Buna göre CHP İç Anadolu Masası’nın doğal üyeleri şu şekilde açıklandı: “Ulaş Karasu (PM Üyesi – Sivas Milletvekili), Gülsüm Filorinalı (YDK Üyesi), Gonca Yelda Orhan (YDK Üyesi), Tufan Köse (Çorum Milletvekili),İsmail Atakan Ünver (Karaman Milletvekili), Çetin Arık (Kayseri Milletvekili), Ahmet Önal (Kırıkkale Milletvekili), Metin İlhan (Kırşehir Milletvekili), Abdullatif Şener (Konya Milletvekili), Faruk Sarıaslan (Nevşehir Milletvekili), Ömer Fethi Gürer (Niğde Milletvekili) ve Ali Keven (Yozgat Milletvekili)”
(Haber Merkezi)
 

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