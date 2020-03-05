Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
112163
ALTIN
324.970
DOLAR
6.0988
STERLİN
7.8793
EURO
6.8199

CHP heyetlerinden 24 ile ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine 24 ilde çalışma yapıp rapor hazırlayan milletvekili heyetleri, üçüncü kez bu illere gidecek.

CHP heyetlerinden 24 ile ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine 24 ilde çalışma yapıp rapor hazırlayan milletvekili heyetleri, üçüncü kez bu illere gidecek.

05 Mart 2020 Perşembe 15:02
CHP heyetlerinden 24 ile ziyaret

CHP Grup Başkanlığı, milletvekillerinden, çalışmalarını bölgede etkili sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri üzerinde yoğunlaştırmalarını istedi. 

Milletvekillerinden, sivil toplum örgütleri ile kanaat önderlerinin iletişim bilgilerine raporlarında yer vermesi de talep edildi. 

En az dört milletvekilinden oluşacak heyetler Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı,Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat'ta incelemelerde bulunacak.

Bölgenin genel sosyal ve ekonomik durumunu inceleyecek olan heyetler, bölgedeki siyasi iklim ve gelecek dönemde halkın siyasi eğilimlerinin değiştirilmesi konusunda izlenmesi gereken yol haritasını belirleyecek.

Milletvekilleri, bölge halkının iktidardan başlıca şikayet konularını, yürütülen parti politikalarının bölge açısından CHP'yi güçlü ve zayıf kılan unsurlarını, bölge halkının temel sorunlarını ve bu konuda CHP'den beklentilerini tespit edecek.

İlgili Haberler
Antalya’da Nağmekâr konseri
Antalya’da Nağmekâr konseri
Çorum'da muharip gaziler askere alınmak için dilekçe verdi
Çorum'da muharip gaziler askere alınmak için dilekçe verdi
FETÖ’nün kadın yapılanmasına operasyon
FETÖ’nün kadın yapılanmasına operasyon
Tay Portal eğitimi Çorum’da başladı
Tay Portal eğitimi Çorum’da başladı
Çorum evli olanların oranı en yüksek il
Çorum evli olanların oranı en yüksek il
Çorum polisinden suç örgütüne operasyon
Çorum polisinden suç örgütüne operasyon

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim