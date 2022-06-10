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CHP heyeti kiremit işçilerini de dinledi

Çorum’a çıkarma yapan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, kiremit-tuğla işçilerinin sesine kulak verdi.

Güncel 10.06.2022, 19:35
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CHP heyeti kiremit işçilerini de dinledi

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve parti yöneticileri, Çorum’da yapılan saha çalışmaları kapsamında toprak sanayi sektörünün bel kemiği işçileri ziyaret etti.
Toprak Sanayicileri Kooperatifi Başkanı ve Öz Kiremit yetkilisi Önder Kartal ile görüşerek sektörün durumunu değerlendiren CHP’li milletvekilleri, ayrıca öğle yemeği molası veren işçilerle muhabbet ederek sorunlarını dinledi. İşçiler, zamlardan ve alım gücünün düşmesinden yakınarak, asgari ücretin en az 9 bin TL olmasını talep etti.

CHP Mersin Milletvekili Başarır; “Asgari ücret en az 10 bin TL olmalı. Ancak asgari ücreti artırmak çözüm değil. Önemli olan devlet bütçesindeki savurganlığın, israfın, gereksiz harcamaların önünü kesmek, kaynakları halka, millete, işçiye, çiftçiye aktarmak, düzgün bir ekonomi politikası uygulamak, alım gücünü artırmak, emekçinin alın terinin karşılığını vermektir. Bizler hiç kimsenin yatağa aç girmediği, pazar sepetlerinin boş kalmadığı, tencerelerin kaynadığı, gençlerin geleceğinden endişe duymadığı, işsizliğin olmadığı bir düzeni kurmak için geliyoruz” diye konuştu.
İşçilerin derdini dinleyen ve onların gönlünü kazanan CHP’li milletvekilleri, kendilerine yöneltilen sorulara da yanıt vererek “birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi aydınlık geleceğe kavuşturalım” çağrısında bulundu. 
Ziyarete ayrıca; CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Genel Meclisi Üyeleri Suat Atalay, İlhami Türksal ile İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.
(Haber Merkezi)
 

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