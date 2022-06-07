CHP heyeti Karaağaç’ta

Merkeze bağlı Karaağaç Köyü muhtarlık binasında Köy Muhtarı Adem Ölçer, çevre köylerin muhtarları ve köy halkı ile bir süre sohbet eden CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, burada sorunları dinledi. CHP iktidarında yapılacak çalışmalar ve bazı projeler hakkında da bilgiler veren Milletvekili Başarır, ülke sorunlarına ilişkin görüşlerini açıkladı.

Başarır ve beraberindeki heyet, yoğun ilgiyle karşılandı. Buluşmaya; CHP Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, önceki dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal, Belediye Meclisi Üyesi Didem Tokgöz Semiz ile İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, çevre köylerin muhtarları ve köy halkı katıldı.

(Haber Merkezi)

