CHP heyeti, galericileri dinledi

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal ve parti yöneticisi Burhan Erdem, galerici esnafının sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

CHP heyeti, Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık ve site esnafı ile bir süre sohbet ederek, pandemi sürecinde sektörün yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri hakkında istişarede bulundu.

Dernek Başkanı Fahri Yandık, yakın ilgisi ve duyarlılığından dolayı CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekilere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)