CHP heyeti, esnafın sorunlarını dinledi

Geçtiğimiz günlerde beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte başta Gazi Caddesi olmak üzere çeşitli cadde ve sokaklarda esnaf ziyaretleri yapan CHP İl Başkanı Tahtasız, pandemi sürecinde yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı.

Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen ve partinin çözüm önerileri hakkında bilgi veren Tahtasız, yaşanan sorunları ilgili makamlara ve partinin genel merkezine ileterek çözüm için çaba göstereceklerini dile getirdi.

Esnaf ise ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yakın ilgilerinden dolayı CHP’li yöneticileri teşekkür etti.