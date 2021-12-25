CHP heyeti Cuma Pazarı’nda dert dinledi

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl ve Merkez İlçe Örgütü, semt pazarlarında vatandaşın ve esnafın sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

CHP’li yöneticiler, şimdi de Mimar Sinan Mahallesi’nde kurulan Cuma Pazarı’nda halkla buluştu.

“Mutfakta Yangın Var” adlı broşürleri esnaf ve vatandaşa dağıtan CHP heyeti, pazarın nabzını yokladı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan, Merkez İlçe Yöneticileri; Kemal Kılıç, Yurdal Topakkaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül ve Merkez İlçe Başkanı Uğur Eke, Cuma Pazarında esnafa ve halka broşür dağıtarak, mevcut durum hakkında bilgi aldı.

CUMA PAZARININ ETRAFI KAPATILSIN

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a sorunlarını ileten pazarcı esnafı, Cuma Pazarı’nın daha önceki dönemlerde üzerinin kapatıldığını, ancak cereyan yaptığını ve soğukta üşüyüp hasta olduklarını dile getirerek, pazar alanının etrafının da kapatılmasını istedi.

Esnaf ve vatandaşlar, son aylarda gelen fahiş zamlardan dert yanarak, ayakta durabilecek, ev geçindirebilecek dermanlarının kalmadığını, ekonomik sıkıntıları çözebilecek önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini söyledi. (Haber Merkezi)