CHP heyeti Borsa’da

Bazı ziyaret, inceleme ve toplantılara katılmak üzere CHP’nin “Sorunu Biliyoruz, Çözeceğiz” adlı çalışma programı kapsamında ilimize gelen Mersin Milletvekili Başarır, beraberinde Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile birlikte Çorum Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şaban Sarıca, Taksici, Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli ile bazı birlik temsilcileri ile istişare yapan Başarır ve Köse sorun ile talepleri dinledi.

“Üreticinin sorunu bizim sorunumuz” diyen Milletvekili Başarır, Türkiye’nin ancak üreterek, istihdam sağlayarak, tarım ve hayvancılığı geliştirerek kalkınabileceğini savundu. Başarır, CHP’nin tarım ve hayvancılık alanında hayata geçireceği projeler hakkında da bilgi verdi.

(Haber Merkezi)

