CHP heyeti, Bayat’ta sorun dinledi

İlçe esnafını ziyaret ederek yaşanan sorunlar ve talepler hakkında bilgi alan Tahtasız, partinin esnafa yönelik projeleri hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

İlçe esnafına hal – hatır soran, Ramazan ayını tebrik eden ve sorunları hakkında bilgi alan Tahtasız, hayırlı işler, bol kazançlar temennisini paylaştı.

Tahtasız, sebze-meyve pazarını da ziyaret ederek hem fiyatlar hakkında bilgi alıp pazarın nabzını yokladı, hem de esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlar ve esnaf, hayat pahalılığından, zamlardan ve alım gücünün düşük olmasından yakındı.

Tahtasız, esnaf sorunlarının daha kısa sürede ve etkili bir şekilde çözülmesi için CHP iktidarında “Esnaf Bakanlığı” kurulacağını söyledi.

Tahtasız, AVM’lere ve zincir marketlere bir düzen getirileceğini, yerel esnafın iş yapmasının ve ayakta kalmasının sağlanacağını, tarımın, hayvancılığın her türlü destekleneceğini ifade etti.

CHP iktidarında esnafın çektiği kredilerin faizini tamamen sileceklerini ve ana parayı da yeniden yapılandıracaklarını açıklayan Tahtasız, esnafın sırtındaki borç yükünü hafifleteceklerini, ticaret erbabına kapsamlı bir sicil affı getireceklerini, esnaf destekleri sigortası fonu kuracaklarını, kira stopajını kaldıracaklarını, küçük esnafı koruyacaklarını, haksız rekabeti önleyeceklerini bildirdi.

Tahtasız, “Esnafın sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı kesintiye uğramayacak. Bağ-Kur prim borcu olsa dahi esnafın bakmakla yükümlü oldukları ailelerin sağlık hakkından yararlanmasını sağlayacak net yasal düzenlemeler yapacağız. Esnafımıza emeklilik için geriye doğru borçlanma hakkı tanıyacağız” diye konuştu.

Tahtasız’a Bayat ziyareti sırasında; İlçe Başkanı Metin Hıdır, İl Başkan Yardımcıları; Ferda Suiçmez, Duran Arslan, Ali Bükücü, Celal Uysal, Ümit Er, Burhan Erdem ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.



