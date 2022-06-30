CHP grup toplantısına Çorum’dan yoğun katılım

Ülkenin dört bir yanından yoğun bir katılımın olduğu CHP Grup Toplantısına Çorum’dan da çok sayıda parti temsilcisi katılırken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ülke gündemini değerlendirerek bazı açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Toplantısına; İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal, Alaca İlçe Başkanı İsmail Çimen, Boğazkale İlçe Başkanı Mehmet Kurtcu, İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, Kargı İlçe Başkanı Hakan Çelik, Laçin İlçe Başkanı Uğur Türkmen, Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, Oğuzlar İlçe Başkanı Süleyman Şenol, Ortaköy İlçe Başkanı Rıfat Uzunca, Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan, Dodurga İlçe Başkanı Mustafa Biçer ve Bayat İlçe Başkanı Metin Hıdır ile bazı parti temsilcileri katıldı.

Çorum’dan toplantıya katılan heyete selamlayan Kılıçdaroğlu, CHP’nin ilk seçimlerde iktidar olacağını vurguladı.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini eleştirerek, geldiğimiz noktada şeker krizi yaşandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, Türk milletinin yumurta satarak kurduğu şeker fabrikalarının yok pahasına satıldığını ve günümüzde şeker ithal ettiğimizi anlattı.

Ülke gündemini ve mevcut durumu değerlendiren Kılıçdaroğlu, “bize katılın” çağrısı yaparak CHP’nin ilk seçimlerde iktidar olacağını açıkladı.

(Haber Merkezi)

