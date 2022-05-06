CHP grubunun önergesi reddedildi

CHP grubu tarafından “Servis plakası devir işlemlerinde S plakalarda 9 bin, otobüslerde 9.500, varis devirlerdense dörtte bir devir ücreti, her servisten yıllık 450 bin yol güzergâh ücreti alınmaktadır. Bu ücretlerden feragat etmesini, yasal olarak alınması gerekiyorsa sembolik olarak 1 TL alınmasını talep ediyoruz” denilerek verilen önergenin gündeme alınması oy çokluğuyla kabul görmedi. (Nurdan AKBAŞ)

