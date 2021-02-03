CHP Genel Merkezi’nde Hititlerin tanıtımı yapıldı

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum İş Kadınları Derneği yöneticileri ile birlikte Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulunarak, Hititler’i tanıttı, Çorum turizminin canlandırılması için destek istedi.

Çorum İş Kadınları Derneği (İSKAD) Başkanı Semrin Kaleli, günümüzden 3300 yıl önce dünyanın ilk yazılı barış anlaşması olan Kadeş Barış Anlaşmasına mührünü vuran Hitit Kraliçesi Puduhepa'yı CHP Genel Merkez yetkililerine tanıttı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli ve Dernek Başkan Yardımcısı Semra Şahin; CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Aylin Nazlıaka, Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı hemşehrimiz Kenan Nuhut ile Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’yı ziyaret ettiler.

Ziyaretler sırasında bir açıklama yapan Semrin Kaleli, “Çorum İş Kadınları Derneği olarak, günümüzden 3300 yıl önce dünyanın ilk yazılı barış anlaşmasına mührünü vuran bir kraliçenin yaşadığı topraklarda var olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın Kadeş Barış Anlaşmasında mührünün olduğu pek bilinmiyor. Oysa, günümüzde adına toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz kavram Anadolu topraklarında güçlü bir varlık gösteriyordu. Kraliçe ve Mısır Firavunu arasında, Ramses'in Puduhepa’ya ‘kız kardeşim’ diye hitap ettiği tablet mektuplarda mevcut ki bu Krakuce’nin diplomatik ilişkilere yön verdiğinin de bir göstergesi sayılabilir.

Ulaşabildiğimiz herkese Puduhepa’yı anlatmak, en önemli görevlerimizden biridir” dedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise Çorum topraklarında yaşamış olan Hititler hakkında bilgiler vererek, Çorum’da yapılması gereken turizm çalışmalarından bahsetti.

Tahtasız, Çorum’un bir turizm ve sanayi şehri olduğunu anlatarak, Çorum’un önünü açacak yatırımlar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Hititlerin başkenti Hattuşa’nın bir turizm cenneti olması için destek talebinde bulunan Tahtasız, “Çorum, havaalanı ve tren yolu olmayan, buna rağmen kendi insanlarının yatırımlarıyla bölgenin en fazla ihracatını yapan, Kızılırmak Deltasının merkezidir. Kalkınmamızı sağlayacak en önemli unsurlardan birisi, sahip olduğumuz kültürel mirasımızdır. Hititlerin başkenti Hattuşa’ya sahip olan Çorum ilimiz turizmde maalesef çok gerilerdedir.

Hattuşa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat direktifleriyle, ilk milli kazılarımızın başlangıç noktasıdır. Ortaköy ilçesindeki Şapinuva ören yeri de büyük bir Hitit kenti olup kazıları hala sürmektedir.

İlimiz kültür turizmi için çok önemli alt yapılara sahiptir. Yarım kalan turizm yatırımlarından gündeme taşıdığımız Alacahöyük Hitit Köyü projesi, Gölpınar Hitit Barajı rekreasyon projesi ve diğer turizm projelerimizin hayata geçirilmesi için desteğinizi bekliyoruz” dedi.

Ziyaretler sırasında CHP üst düzey yetkilileri, Çorum İş Kadınları Derneği’nin “Kadın = Erkek = İnsan” özel defterini imzalayarak, kampanyaya destek verdiler. Genel Merkez yetkililerine ayrıca Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın mührü hediye edildi.

(Haber Merkezi)