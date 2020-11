CHP Gençlik Kolları meşalelerle nöbet tuttu

Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, “Yaktığın ışık, Türk gençliği var oldukça sönmeyecek! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan ilerleyeceğiz" dedi.

CHP İl ve Merkez İlçe Gençlik Kolları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yılında akşam saat 19.00 – 21.00 arasında Atatürk Anıtı’nda saygı nöbeti tuttu.

İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Ata’nın huzurunda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Ey Büyük Atatürk;

Elbette ‘Seni görmek demek mutlaka yüzünü görmek değildir.’ Sen; kanla, irfanla kurduğun Cumhuriyet’te, her karışında ecdadımızın ayak izleri olan bu kutsal vatan toprağında, hür nefesi doya doya aldığımız bu cennet vatanda, gururla baktığımız geçmişimizde, umut tomurcuklarını ektiğimiz geleceğimizdesin. Sen, eserlerini bir an olsun çekinmeden emanet ettiğin Türk gençliğisin. Her baktığımız yerde sen varsın. İyi ki varsın ve var olmaya devam edeceksin.

Lâik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, aydınlık Türkiye’nin simgesi, büyük devrimci ve düşünce insanı yüce önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82’inci yılında, bir kez daha saygıyla anıyor, emanetlerini, ilkelerini koruyacağımıza ve daima ileri götüreceğimize söz veriyoruz.”

Gençlerin Anıt’taki nöbetine İl ve Merkez İlçe yöneticileri de destek verdi.

İL BAŞKANI TAHTASIZ’DAN GENÇLERE TEŞEKKÜR

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza atan Gençlik Kolları yönetici ve üyelerine teşekkür etti.

Tahtasız, Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık geleceğe taşınmasında, Atatürk’ün yüce emanetinin korunmasında, O’nun ilke ve devrimlerinin yaşatılmasında gençlere büyük ve önemli görevler düştüğünün altını çizerek, gençlerle birlikte omuz omuza mücadele ederek ülkemizi daha demokratik, daha çağdaş, daha özgürlükçü, daha gelişmiş bir ülke haline getireceklerini vurguladı.

