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CHP Gençlik Kolları Anıtkabir’i ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Gençlik Kolları yönetimi, Gençlik Kolları İl Başkanı Onur Topkül nezaretinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Anıtkabir’i ziyarette bulundular ve ardından CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ettiler.

CHP Gençlik Kolları Anıtkabir’i ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Gençlik Kolları yönetimi, Gençlik Kolları İl Başkanı Onur Topkül nezaretinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Anıtkabir’i ziyarette bulundular ve ardından CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ettiler.

11 Kasım 2019 Pazartesi 22:15
CHP Gençlik Kolları Anıtkabir’i ziyaret etti

Anıtkabir ziyaretine ilişkin bir açıklama yapan CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, “10 Kasım; ulusal bağımsızlığımızın mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybettiğimiz ulusumuzun ortak bir hüznün tarihidir.

‘Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk, kendisini anlamamız için ilke ve devrimlerini düşüncelerini anlamak gerektiğini en güzel şekilde ifade etmiştir.

10 Kasımlarda Atatürk’ü anmak; O’nun aydınlık yolundan kararlılıkla yürümek, kurduğu Cumhuriyete, değerlerine, demokrasiye, tam bağımsızlığa, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktır.

Lâik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder, Başkomutan, Gazi Mareşal, Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 81.yılında, bir kez daha saygıyla, sevgiyle ve özlemle anıyoruz.

Türk gençliği, daima Atasının açtığı yolda ve gösterdiği hedefe durmadan yürüyecektir” dedi. (Haber Merkezi)

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