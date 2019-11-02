CHP esnafı dinliyor

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, çeşitli mesleklere mensup esnafı ziyaret ederek yaşanan sorunlar ve beklentiler hakkında bilgi aldı.

Uğur Mumcu Caddesi’nde bazı esnaf ziyaretlerinde bulunan Tüfekçi ve Kalender, bilgi alışverişi yaparak sorunları yerinde inceledi.

Çiçek Mobilya Sahibi Serkan Çiçek, Ayça Beko Bayii ve Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu Başkanı Ali Özgür Ispanak, Karabacak Mobilya sahibi Ali Karabacak, Türksel Bayi, önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Dudu Sır ve Ahu Pasta Salonu sahibi Aşır Köse ile görüşen Tüfekçi ve Kalender, esnaf ziyaretlerini sürdüreceklerini, esnafın sorunları, talep ve beklentilerini rapor haline getirerek Genel Merkez’e sunacaklarını, CHP’den bir milletvekili heyetinin de önümüzdeki günlerde Çorum’a geleceğini, aynı raporu milletvekillerine de ileterek sorunları çözmek için çaba göstereceklerini söyledi.

Esnaf ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, duyarlı davranışlarından dolayı İl Başkanı Tüfekçi ve Merkez İlçe Başkanı Kalender’e teşekkür ettiler.

(Haber Merkezi)