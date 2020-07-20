CHP esnafa maske dağıttı

Yusuf Var yaptığı açıklamada “İskilip'li hemşehrilerimizin kendilerini Koronavirüs riskinden korumaları için esnaf kardeşlerimize maske dağıttık. Koruyucu maske farkındalığının oluşması ve yurttaşlarımızın herhangi bir sağlık sorunu yaşamamaları için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Koruyucu maske kullanımı, bireyin kendisinin ve toplum sağlığının korunması açısından cezaların caydırıcılığının getirdiği bir zorunluluğun ötesinde bir toplumsal bir sorumluluk olgusunun gereğidir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi İskilip İlçe Örgütü olarak bu farkındalık çalışmasını belli aralıklarla sürdüreceğiz. Sağlıklı ve güzel günleri birlikte oluşturacağız” dedi.(Haber Merkezi)