“CHP engelleri ortadan kaldıracak ve tüm engellilere sahip çıkacak”

Dünya Engelliler Günü nedeniyle, engellilere yönelik sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edip sorunlarını ve taleplerini dinleyen Tahtasız, iktidarlarında, tüm engellilerin sosyal güvenlik kapsamına alınacağını, koşullarına uygun çok yönlü eğitimin nitelikli ve ücretsiz sağlanacağını, tüm eğitim kurumlarının fiziksel koşullarının engellilere uygun hale getireceklerini söyledi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Başkan Yardımcısı Ümit Er, İl Muhasibi Nevzat Biçer ve bazı parti yöneticileri ile birlikte Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Şaban Kabakçı, Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen ve Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak’ı ziyaret etti.



“KALDIRIM İŞGALLERİ KALDIRILMALI”

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Kabakçı, “Bizler kimseye muhtaç olmadan gezip-dolaşmak, gündelik işlerimizi halletmek istiyoruz. Kaldırımlar, merdivenler, yollar, binalar, toplu ulaşım araçları engellilerin yaşantısına göre dizayn edilmelidir” dedi.

Kaldırım işgallerinden yakınan Şaban Kabakçı, trafik lambalarına da sesli ikaz istediklerini söyledi.

“ENGELLİ TANIMI YENİDEN YAPILMALI”

Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak ise toplam ülke nüfusunun %12’sini engellilerin oluşturduğunu ifade ederek, “Çevremizde, çarşıda, pazarda gördüğümüz engelliler kadar, evlerinde kapalı kalan ve dışarı çıkamayan engellilerin var olduklarını da dikkate almalıyız. Dışarıya çıkabilecek durumda olanların sosyal hayata karışmasını sağlamak, dışarı çıkacak durumda olamayıp, yatağa bağımlı olan engellilere de ulaşmak, onlara moral ve motivasyon vermek, temel ihtiyaçlarını karşılamak bir insanlık borcudur” dedi.

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen de dernek bünyesinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, sorunları ve çözüm önerilerini anlattı.

(Haber Merkezi)

