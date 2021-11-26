CHP, emektar eğitimcileri unutmadı

İl Başkanı Tahtasız, beraberinde İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve Merkez İlçe Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gülsemin Türkoğlu ile birlikte emektar eğitimcileri ziyaret etti. Günün anısına birer çiçek takdim ederek Öğretmenler Günü’nü kutlayan Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Bu çerçevede; Köy Enstitüsü mezunu emekli öğretmen Bekir Buğdaycı ve Ali Nazmi Er ziyaret edildi. Ziyarette emekli eğitimcilerin hatıraları konuşularak, geçmiş dönemdeki eğitim anlayışı ile günümüz eğitim sistemi arasındaki farklılık gündeme getirildi. Emekli öğretmenler, bu anlamlı günde kendilerini unutmayan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekilere teşekkür etti.

Mehmet Tahtasız, “Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyor; Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, büyük bir gayret ve özveriyle, zorluklara göğüs gererek, yılmadan, usanmadan, kararlılıkla ülkemizi, muasır edeniyetler seviyesine çıkartmak için gecesini gündüzüne katan değerli öğretmenlerimizin bu güzel gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Emekli olan öğretmenlerimize de sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)