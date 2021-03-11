CHP Ekonomi Masası heyeti, Çorum'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu

CHP Ekonomi Masası heyeti, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşları ve esnaf temsilcileriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Öztrak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin iyi yönetilemediğini öne sürdü. Türkiye'deki ekonomik durumu tespit etmek amacıyla 2018 yılında Ekonomi Masası'nı kurduklarını belirten Öztrak, masanın ülkedeki ekonomik sorunları yaşayanlardan dinleyip tespit etme ve istişareyle çözüm üretmeye çalıştığını söyledi.

Ekonomi Masası'nda daha önceden devletin çeşitli kademelerinde görev almış kişiler olduğunu aktaran Öztrak, "Geçmişte Maliye Bakanlığı yapmış Abdullatif Şener, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı yapmış Bülent Kuşoğlu, eski Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlarından İlhan Kesici gibi devlette görevler yapmış kişiler masamızın üyesi. Dolayısıyla CHP olarak bizim tespitimiz, Türkiye'nin bu buhrandan çıkabilmesi için yeni bir büyüme ve paylaşma stratejisi gerekiyor. Biz bu çerçevede dört başlıkta yapılması gereken dört temel stratejiyi belirledik ve kamuoyuyla paylaşıyoruz." diye konuştu.

Ekonomideki sorunların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha da büyüdüğünü savunan Öztrak, şöyle devam etti:

"Koronavirüs salgınıyla geçmişteki iki kriz birleşince ülkede ciddi bir buhran yaşamaya başladık. 2013'te zirve yapan ekonomide gayrisafi yurtiçi hasıla 1 trilyon dolara yaklaştı. 953 milyar dolardı. Ondan sonra hızla aşağı düşmeye başladı. 2020 sonunda 717 milyar dolara kadar indi. Geçen sene sadece bir yılda kaybettiğimiz gelir, kırk küsur milyar dolar. O günden bugüne kaybettiğimiz ise 241 milyar dolar. Kişi başına baktığımızda aynı dönemde 3 bin 983 dolar kaybettiğimizi görüyoruz."

Türkiye ekonomisinin büyümediğini, şiştiğini iddia eden Öztrak, şişmenin de borçlanmadan kaynaklandığını ileri sürdü. Öztrak, "2020 yılında ülkede borçlar 1 trilyon 735 milyar lira artmış. 495 milyar lira ilave borcu Hazine almış. Reel sektör 781 milyar lira ilave borçlanma yapmış. Hane halkı 295 milyar lira borçlanmış." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 2015 yılından sonra üst üste yapılan seçimlerin de Türk ekonomisindeki disiplinde gevşemeye neden olduğunu öne süren Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ekonomi yönetimi 2020 yılında değişti ancak yeni yönetim de hatalar yaptı. Ekonomi yönetiminin değişiminin üzerinden 4 ay geçti. 'Kapsamlı bir program koyacağız.' denildi ama hala ortada bir şey yok. Bu cuma inşallah bir program göreceğiz ancak açık söyleyeyim, benim o konuda çok fazla umudum yok. Bu programın da bol miktarda zam, vergi ve vatandaşa yük getirecek diğer düzenlemelerle ağırlaştırılmış bir program olacağını düşünüyorum. Halbuki bütün dünya şunu söylüyor. Bütçeden belli destekler verdiklerini ancak desteklerin hızlı kesilmesiyle ekonomideki toparlanmanın bozulacağını söylüyorlar ancak biz yapılan hatalar nedeniyle erken kesmek zorunda kaldık."

Türkiye'nin sahip olduğu potansiyelle çok daha iyi yerde olması gerektiğini dile getiren Öztrak, "Sanayisi, ihracatçısı, esnafı son derece dinamik. Çok mükemmel coğrafi konumumuz var. 4,5 saatte 50'den fazla ülkeye ulaşabiliyoruz. Ulaşabildiğimiz ülkelerin toplam gayri safi yurtiçi hasılası 20 trilyondan fazla. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında bizim burada olmamamız lazım. Bu, çok kötü yönetildiğimizi gösteriyor. Bunun için Türkiye'yi bu sıkıntıdan çıkarabilmek için çözümlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Belirlediğimiz tedbirleri sizlere dosyalar halinde dağıtıyoruz." dedi.

Öztrak, CHP kadrolarının görev almaya hazır olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye'nin içine düştüğü buhrandan çıkması son derece kolay. Geçmişte bu ülkeyi defalarca krizlerden çıkarmış kadrolar bugün Cumhuriyet Halk Partisinde iş başında, başta Genel Başkanımız olmak üzere. Öyle dediler, böyle dediler ama bizimle ilgili hiçbir şey bulamadılar. Bu ülkeyi buhrandan çıkarmak için güvene ihtiyaç var, güven için de yeni kurallara, yeni kurumlara ve yeni kadrolara ihtiyaç var."