CHP Ekonomi Masası heyeti bugün Çorum’da

Ekonomi Masası heyeti bugün Çorum’da bir dizi ziyaretlerde bulunarak, yaşanan sorunlar ve taleplerle ilgili istişarelerde bulunacak.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre; Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın başkanlığındaki heyette; CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Orhan Sarıbal, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçelebi ve önceki dönem İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli yer alacak.

7 kişilik heyet, Çorum’da bugün ilk olarak Alacahöyük’ü ziyaret edecek. Heyet daha sonra saat 11.00’de Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret edecek. CHP heyeti öğle yemeğinin ardından esnaf ziyaretinde bulunacak ve ÇESOB’da oda başkanları ile biraraya gelecek. CHP heyetinin bir sonraki durağı ise Organize Sanayi Bölgesi’nde işadamları ile toplantı olacak. Çorum’da 15 mahalle muhtarı ile sohbet toplantısına katılacak CHP heyeti saat 17.30’da ise partide önceki dönem il, ilçe başkanları ile toplantı yapacak.

(Haber Merkezi)