CHP Ekonomi Masası Heyeti Alacahöyük Antik Kenti'ni gezdi

Öztrak ve beraberindeki heyet, Alacahöyük Antik Kenti'nde yaklaşık 3 bin yıllık olduğu tahmin edilen Hitit Barajı ile çevresine inşa edilen tesisleri inceledi.

Alacahöyük Müzesi ile ören yerini de gezen heyet, rehberlerden antik kent hakkında bilgi aldı.

Alacahöyük'ün önemli tarihi değerlere sahip olduğunu belirten Öztrak, partililerle ören yeri girişindeki Sfenksli Kapı önünde gazetecilere poz verdikten sonra heyetle beraber antik kentten ayrıldı.



