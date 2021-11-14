CHP, eğitimin sorunlarını masaya yatırdı

Eğitimde yaşanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla CHP Genel Merkezi tarafından Ankara'da bir çalıştay düzenlenecek.

Çalıştay öncesi tüm illerde eğitimin sorunları belirlenerek dosya oluşturulacak.

Bu çerçevede CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, eğitimin paydaşları ile bir çalıştay düzenledi.

Parti binasında yapılan çalıştayda 5 ana başlık altında eğitimin, öğretmenlerin, öğrencilerin, okulların ve velilerin sorunları tespit edildi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, eğitimin sorunlarının rapor haline getirileceğini ve 21 Kasım’da genel merkeze sunacağını açıkladı.

Çalıştaya; İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl ve Merkez İlçe yönetimi, ilçe başkanları, partinin eğitim sorumluları, sendika yöneticileri, okul müdürleri ve emekli öğretmenler katıldı.

Toplantıda okulların genel sorunları, pandemi sürecinde yaşanılan sorunlar, işyeri sorunları, ders saatleri, personel yetersizliği, derslik ve hijyen sorunları gibi birçok konuda karşılıklı sohbet edilerek çözüm önerileri tartışıldı.

Çalıştayda; “eğitimde fırsat eşitliği”, “temel eğitimde fırsat eşitliği”, “mesleki eğitimin iyileştirilmesi”, “öğretmenlerin mesleki gelişimi”, “yerelde yaşanan eğitim sorunları” gibi konuların yanı sıra eğitimin ve eğitimcilerin sorunları ele alındı.