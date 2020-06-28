CHP'den YEPAŞ ve YEDAŞ’a ziyaret

Tahtasız, Çorum YEPAŞ ve YEDAŞ Müdürlüklerini ziyaret etti.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve CHP Çorum İl Sekreteri Aydın Taşkın, Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş (YEPAŞ) Çorum İl Müdürü Sadık Bilici’yi makamında ziyaret ederek, YEPAŞ’ın koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı çalışmalar ve önlemler hakkında bilgi aldılar.

Ziyarette konuşan YEPAŞ Çorum İl Müdürü Sadık Bilici, "Koronavirüs salgını sebebiyle işletmelerimiz düzenli olarak temizlenmiş ve dezenfekte edilmiştir. İşyerlerimizi sosyal mesafeyi sağlayabilmek adına yeniden düzenlemeler yapıldı. İşyeri içindeki müşteri yoğunluğunu düşürebilmek adına belli sayıda müşterimizi binalarımıza almaya başladık.

Pandemi dolayısıyla alınan kararname kapsamında kapatılan iş yerlerinin birikmiş elektrik borçlarına ödeme kolaylığı sağlandığı ve YEPAŞ’ın taksitlendirme ve ödeme süreçleri ile ilgili her zaman tüketicinin yanında olduk.

Salgın döneminde de devam eden müşteri hizmetleri süreçlerimiz büyük hassasiyetle yürütüldü. 13 Mart 2020 tarihinden bu güne hiçbir müşterinin elektriği kesilmedi. En önemlisi salgın dönemin de borç takibi ve icra süreçlerimizi durdurduk. Bu dönem de meskenler ve küçük tüketimli ticarethane müşterilerimiz için fiilen kesme işlemleri yapılmamıştır. Müşterilerimizin mağduriyetleri önlemeye çalıştık.

Bu kritik dönemde geçmiş yılarda devreye aldığımız dijital kanallarımız olan e-devlet ve YEPAŞ Kolay İşlemler Müşteri portali üzerinden uzaktan online olarak abonelik, abonelik sonlandırma, fatura ödeme, güncelleme gibi işlemlerimizi yapmaya devam ettik" dedi.

Ayrıca yapılan düzenlemeler konusunda da bilgi veren Bilici’ye, Tahtasız ve Taşkın da, verdikleri bilgiler için teşekkür ettiler.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve CHP Çorum İl Sekreteri Aydın Taşkın, ayrıca Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) İl Müdürü Ertan Dursun’u makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

YEDAŞ’ın pandemi sürecindeki çalışmaları hakkında bilgi veren Ertan Dursun, bir süredir pandemi sürecinden dolayı yapılamayan bakım-onarım çalışmalarının yeniden başlayacağını, 7 ayrı ekiple Çorum’un tüm bölgelerinde sahada çalışmalar yapacaklarını belirterek, elektrik tesisleri ve kablo yenileme çalışmalarına ağırlık vereceklerini kaydetti.

Dursun, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin de devam edeceğini bildirdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, YEDAŞ Müdürü Dursun’a görevinde başarılar dileyerek, CHP olarak tüm kurum ve kuruluşların yanında olduklarını, halkın daha kaliteli ve verimli hizmet alması için her zaman gerekli işbirliği ve yardımlaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Dursun da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız ve Taşkın’a teşekkür etti.