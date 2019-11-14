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CHP'den Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ziyaret

Çorum Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti.

CHP'den Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ziyaret

Çorum Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti.

14 Kasım 2019 Perşembe 16:54
CHP'den Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ziyaret

Belediyecilik çalışmaları üzerine sohbet edilen buluşmada Başkan Ataç, Tepebaşı’nda hayata geçirdiği çalışma ve projeler hakkında bilgiler aktardı. Başkan Ataç’a verdiği bilgilerden ve misafirperverliğinden ötürü teşekkür eden Aylar, “Eskişehir, İç Anadolu’da bir rol model. Biz de bunu hep duyuyorduk ve bizzat gelip görmek istedik. Kendi adıma şunu söylemek istiyorum; kenti gördüğümde hayretler içinde kaldım. Bu bozkırda böyle bir kent, gerçekten alınan yüzde 56’lık oyu da açıklıyor. İnşallah bu rol model kent tüm Anadolu’ya yayılır. Buradan oldukça dolu şekilde döneceğiz” ifadelerini kullandı. 
Başkan Ataç ise “Öncelikle göreve yeni seçilen Veli Aylar Başkan’a çalışmalarında başarılar diliyorum. Elbette Anadolu’da belediye başkanlığı yapmak çok da kolay bir iş değil. Çünkü mevcut iktidar tarafından muhalefet belediyelere her zaman bir takım zorluklar çıkartılıyor. Ama tüm güçlüklere rağmen CHP’li belediye başkanları tüm iyi niyetleri ve azimleri ile bölgelerinde çok güzel işlere imza atıyor. Her zaman söylüyorum; CHP’nin iktidarı da ancak yerel yönetimler ile gerçekleşecektir. Biz deneyimli belediye başkanlarının, yeni göreve gelen arkadaşlarımız ile tecrübelerini paylaşması ve cesaret vermesi de bu yüzden çok önemli. Ben de buna her zaman hazırım ve kendilerinin yanındayım” şeklinde konuştu. 
Buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. 

Son Güncelleme: 14.11.2019 17:00
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