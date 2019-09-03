CHP'den suç duyurusu

CHP Çorum İl Başkanlığı sosyal medya hesabından Atatürk’e ve sevenlerine ağır hakaret eden, dil uzatan ve küfürlü sözler sarf eden AK Partili Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından Adliye binası önünde basın açıklaması yapıldı. Suç duyurusuna İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, İl ve İlçe yönetimi ve çok sayıda partili katıldı.

İl Başkanı Tüfekçi, AKP Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş’in sosyal medya hesabından halkı kin ve nefrete teşvik eden paylaşımından dolayı Çorum Adliyesi’ne gelerek suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Tüfekçi açıklamasında şunları söyledi:

“Bizler şanlı Çanakkale Zaferi’nin komutanı, dünya emperyalizme karşı verilen ilk bağımsızlık savaşının komutanı, Osmanlının yıkımı üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP’nin İl Yöneticisi ve üyeleri ve aynı zamanda Kemalist olarak ifadesini bulmuş olan Mustafa Kemal’in ilke ve devrimlerini savunan Kemalist bireyleriz.

Şüpheli ise halen iktidarda bulunan, tüm eylem ve söylemleri vatandaşlarımızca izlenen, önemsenen ve büyük ölçüde örnek alınan bir siyasi parti olan AKP’nin Çorum Belediye Meclisi üyesidir.

30 Ağustos 2019 tarihi şanlı Kuruluş Savaşı’nın 96. yıldönümüdür. 30 Ağustos Günü bizzat Mustafa Kemal’in kurucusu olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına bir fetva yayınlamış, tüm camilerde okunan fetvada Mustafa Kemal Atatürk’ün adı dahi anılmamıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mustafa Kemal Atatürk’ü kasıtlı olarak yok sayan fetvası haklı olarak vatandaşlarımızın çoğunluğu tarafından ulusal basında ve sosyal medyada eleştirilmiştir. Şüpheli ise bu eleştirilere karşı kendi hesabından; ‘Diyanet Kemalistlere göre hutbe yapacak, Diyanet Kemalistlere göre fetva verecek, Müslüman Kemalistlere göre başını kapatacak, Müslüman Kemalistlere göre inanacak, Müslümanın helalini haramını Kemalistler belirleyecek, buna laiklik diyeceğiz. Siz kimsiniz O. Çocukları”

şeklinde paylaşım yaparak, devletimizin kurucusu Mustafa Kemal’e, kendisine Kemalist diyen partililerimize karşı hakarette bulunmuş, toplumsal barışımızı bozmak amacıyla suç işlemiştir. Bizler de bu kişiden şikâyetçi olmuş bulunmaktayız.” (Yusuf ÇINAR)